Каждый пятый: ВОЗ прогнозирует беспрецедентный рост числа заболевших раком
21 июля 202611:25
Александра Веснина
К середине века мир может столкнуться с беспрецедентным ростом онкологических заболеваний, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что рост онкологической заболеваемости — один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке.
«По прогнозу ВОЗ, к 2050 году количество онкологических заболеваний достигнет 35 миллионов случаев в год. Это целое государство. Примерно каждый пятый человек в течение жизни заболеет раком. Эта проблема затронет значительную часть населения планеты. В 2024 году этот диагноз был поставлен 20,6 миллиона человек. К 2050 году эта цифра возрастёт почти в два раза. У мужчин чаще всего встречается рак лёгких и рак предстательной железы. У женщин — рак лёгких и рак молочной железы. Около 400 тысяч новых случаев в 2024 году пришлось на детский и подростковый возраст. 90% из них — в странах с низким уровнем дохода. В этой связи ставится вопрос о доступности медицинской помощи. В развитых странах уровень пятилетней выживаемости превышает 85%, а в бедных государствах этот показатель составляет 45%», — сказал собеседник НСН.
Между тем главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко рассказал НСН, что рост числа случаев онкологии среди подростков связан с ранней диагностикой.
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