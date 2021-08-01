Суточный прирост заболевших коронавирусом в Турции достиг максимума за три месяца
Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Турции составил 22 тыс. 332, это максимальный показатель с 6 мая, сообщает Минздрав страны.
Показатель увеличился с начала июля в пять раз. Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии - 63 тыс. 082 случая, после чего начал постепенно снижаться, и в июне стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. Увеличение произошло с середины июля.
В настоящее время в Турции идет программа вакцинации населения препаратами Sinovac Biotech (Китай), Pfizer/BioNTech (США), «Спутника V» (РФ). Согласно турецкому Минздраву, первую дозу вакцины получили 40 млн жителей страны, две дозы — около 25 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru