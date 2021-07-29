Число случаев COVID в Турции выросло за июль в 5 раз
Число суточных случаев заражения коронавирусом в Турции в четверг составило 22,1 тыс., что в 5 раз больше показателей в начале июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено более 261 тыс. тестов.
В настоящее время в Турции идет программа вакцинации населения препаратами Sinovac Biotech (Китай), Pfizer/BioNTech (США), «Спутника V» (РФ). Согласно турецкому Минздраву, первую дозу вакцины получили 40 млн жителей страны, две дозы - около 25 млн.
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