Число случаев COVID в Турции выросло за июль в 5 раз

Число суточных случаев заражения коронавирусом в Турции в четверг составило 22,1 тыс., что в 5 раз больше показателей в начале июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.



Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено более 261 тыс. тестов.

В настоящее время в Турции идет программа вакцинации населения препаратами Sinovac Biotech (Китай), Pfizer/BioNTech (США), «Спутника V» (РФ). Согласно турецкому Минздраву, первую дозу вакцины получили 40 млн жителей страны, две дозы - около 25 млн.









