Минздрав посоветовал пожилым ограничить общение с детьми из-за коронавируса
Минздрав посоветовал ограничить контакты детей с родственниками старшего возраста. Об этом сообщил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко.
Он пояснил, что в последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей. Это может быть опасно для их пожилых родственников.
Кроме того, медик призвал родителей внимательней следить за поведением своих детей, чтобы те носили маски, не посещали людные места, чаще мыли руки и не трогали все подряд, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сегодня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что власти Москвы не планируют вводить пропускной режим в столице, пишет Ura.ru.
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