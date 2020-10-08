Минздрав посоветовал пожилым ограничить общение с детьми из-за коронавируса

Кроме того, медик призвал родителей внимательней следить за поведением своих детей, чтобы те носили маски, не посещали людные места, чаще мыли руки и не трогали все подряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сегодня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что власти Москвы не планируют вводить пропускной режим в столице, пишет Ura.ru.







