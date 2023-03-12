Стоматологи раскрыли причины детского кариеса
Врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко считает, что употребление овощей гораздо полезнее фруктов для детских зубов. Об этом он рассказал газете «Известия».
По его мнению, употребление твердых овощей способствует плавной смене молочных зубов на постоянные. Когда ребенок жует твердую пищу, происходит более легкое и безопасное выпадение молочных зубов. Кроме того, твердые сырые овощи хорошо очищают полость рта.
Для здоровья зубов и формирования правильного прикуса стоматолог рекомендовал включать в рацион питания детей сырые овощи до окончания формирования постоянного прикуса – примерно до 14 лет.
При этом фрукты по степени воздействия на зубную эмаль стоят на втором месте после сладостей. Кислые фрукты и фреши стоит убрать из детского меню хотя бы на время, чтобы снизить чувствительность зубов и сохранить эмаль, рекомендует Антипенко.
Ранее стоматолог Луиза Автандилян отметила, что определённые зубы отвечают за определённые органы человека. В частности, первые четыре передние зуба отвечают за мочевой пузырь, почки и уши, клыки – за печень и жёлчный пузырь.
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