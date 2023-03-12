Стоматологи раскрыли причины детского кариеса

По его мнению, употребление твердых овощей способствует плавной смене молочных зубов на постоянные. Когда ребенок жует твердую пищу, происходит более легкое и безопасное выпадение молочных зубов. Кроме того, твердые сырые овощи хорошо очищают полость рта.

Для здоровья зубов и формирования правильного прикуса стоматолог рекомендовал включать в рацион питания детей сырые овощи до окончания формирования постоянного прикуса – примерно до 14 лет.

При этом фрукты по степени воздействия на зубную эмаль стоят на втором месте после сладостей. Кислые фрукты и фреши стоит убрать из детского меню хотя бы на время, чтобы снизить чувствительность зубов и сохранить эмаль, рекомендует Антипенко.

Ранее стоматолог Луиза Автандилян отметила, что определённые зубы отвечают за определённые органы человека. В частности, первые четыре передние зуба отвечают за мочевой пузырь, почки и уши, клыки – за печень и жёлчный пузырь.



