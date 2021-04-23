Стоматолог рассказала, на какие заболевания указывает состояние зубов

Опытный стоматолог может определить по состоянию зубов и дёсен пациента, каким заболеваниями он страдает. Об этом заявила стоматолог Луиза Автандилян. Она подчеркнула, что зубы напрямую связаны с организмом.

«Если человек перенёс в детстве тяжёлое заболевание, например, корь, в будущем он может страдать заболеваниями пародонта. Если у человека болезни ЖКТ, это вызывает налёт и трещины на языке. В том случае, если в организме человека мало воды или затруднено её выведение, может появиться кровоточивость и воспаление дёсен. Такие заболевания, как гепатит и ВИЧ, также отражаются на состоянии дёсен» - цитирует специалиста «Радио 1».

Кроме того, Луиза Автандилян отметила, что определённые зубы отвечают за определённые органы человека. В частности, первые четыре передние зуба отвечают за мочевой пузырь, почки и уши, клыки – за печень и жёлчный пузырь.

«Шестые и седьмые, жевательные, зубы – за желудок, селезёнку и поджелудочную железу. Зубы мудрости, чаще всего отвечает за сердце и тонкую кишку», – заявила стоматолог.