Диетологи назвали топ-3 самых полезных сладостей
Диетолог рассказала о сладостях, которые не только не принесут вреда фигуре и здоровью, но и будут полезны. Врач-диетолог Светлана Титова назвала одним из самых полезных десертов пастилу. Также в этот список специалист включила сухофрукты, которые не только помогут справиться с тягой к вредным продуктам, но и насытят организм витаминами и полезными микроэлементами.
Кроме того, по словам диетолога, не стоит забывать про желе.
«Его, по желанию, можно приготовить дома самостоятельно, добавив туда фрукты и ягоды, а желировать можно при помощи желатина или агар-агара», - цитирует Светлану Титову «Радио 1».
Врач отметил, что также полезные макро- и микроэлементы и витамины есть в чёрном шоколаде. Главное, чтобы содержание какао-бобов в нём было не ниже 70%.
Резюмируя, специалист рассказала, что отказываться от главного летнего лакомства – мороженого – также не следует. В этом продукте нет ничего особенно вредного. Главное, чтобы он не был напичкан усилителями вкуса, ароматизаторами и красителями.
А ранее советы по утолению ночного голода дал врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский. Он считает, что для поздних перекусов нужно выбирать продукты с малым количеством калорий в большом объёме. Специалист подчеркнул, что это может быть какая-то жидкость, какие-то овощи и фрукты.
«То есть то, где в большом объёме содержится мало калорий. Хорошо в этом случае могут помочь помидоры, огурцы. Можно съесть и немного сыра – сыр успокаивает нервную систему. Иногда тревогу помогает снять «вкус детства» – какой-то продукт, которым человека в детстве угощали на праздниках, вкус, с которым связаны приятные воспоминания. Так что выбор продуктов здесь – во многом вопрос психологии», – сказал Бобровский.
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