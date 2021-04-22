Диетологи назвали топ-3 самых полезных сладостей

Диетолог рассказала о сладостях, которые не только не принесут вреда фигуре и здоровью, но и будут полезны. Врач-диетолог Светлана Титова назвала одним из самых полезных десертов пастилу. Также в этот список специалист включила сухофрукты, которые не только помогут справиться с тягой к вредным продуктам, но и насытят организм витаминами и полезными микроэлементами.

Кроме того, по словам диетолога, не стоит забывать про желе.

«Его, по желанию, можно приготовить дома самостоятельно, добавив туда фрукты и ягоды, а желировать можно при помощи желатина или агар-агара», - цитирует Светлану Титову «Радио 1».

Врач отметил, что также полезные макро- и микроэлементы и витамины есть в чёрном шоколаде. Главное, чтобы содержание какао-бобов в нём было не ниже 70%.

Резюмируя, специалист рассказала, что отказываться от главного летнего лакомства – мороженого – также не следует. В этом продукте нет ничего особенно вредного. Главное, чтобы он не был напичкан усилителями вкуса, ароматизаторами и красителями.