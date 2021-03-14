Стоматолог раскрыла секреты употребления сладостей без вреда здоровью

Чтобы сохранить зубы от разрушительного влияния сладких продуктов, стоматолог напомнила, что на эмали не должно быть углеводов. Балакирева рекомендовала чистить зубы после каждого приема пищи. При этом обладателям чувствительных зубов лучше пользоваться ирригатором, а зубной щеткой – только утром и вечером.

Очистить эмаль помогут также овощи и фрукты - яблоки и клубника. Балакирева не рекомендовала употреблять для этих целей лимон, который истончает зубную эмаль, способствуя ее стираемости.

Ранее актер театра и кино Александр Устюгов объяснил в эфире НСН рост объемов продаж тортов в России.

«Думаю, это тоже связано с пандемией. Любой кризис провоцирует продажи косметики, сладостей, как показала практика, потому что люди хотят восполнить поток эндорфинов, недостающих из-за негативных новостей, поэтому думаю, что это закономерно», – предположил он.



