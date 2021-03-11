Устюгов: россияне «заедают» плохие новости

Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Самой узнаваемой мелодией из советского кино оказался «Остров невезения»

Самой узнаваемой мелодией из советского кино оказался «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки». За ней следуют «Если у вас нету тёти» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Песня про медведей» из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Александр Устюгов: «Неудивительно, что именно эти песни становятся хитами. Количество показов и просмотров, я думаю, этих популярных фильмов может похвастаться перед самыми мощными блокбастерами. Люди выросли на этом кино, так что эти песни существуют уже где-то в подсознании», – отметил в эфире НСН Александр Устюгов.

2

Во Франции продадут прижизненное издание «Евгения Онегина»

Во Франции с аукциона продадут прижизненное издание шестой главы «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Книга сменила несколько владельцев, прежде чем дойти до аукциона. Предварительная оценка лота — 20–30 тысяч евро.

Александр Устюгов: «Приятно, что это во Франции, приятно, что спрос на Пушкина велик. Мне кажется, цена лота будет расти и увеличится в разы, потому что Пушкин – это наше все», – сказал он НСН.

3

Пандемия не привела к ухудшению качества образования в России

Чиновники уверены, что пандемия не привела к ухудшению качества образования в России. Об этом заявили представители Минпросвещения и Минобрнауки.

Александр Устюгов: «Здесь я мог бы поспорить. Выкинутый год, год самообразования все-таки может очень сильно сказаться на обучающихся, особенно на школьниках. Если студенты и более взрослые люди могут и умеют самообразовываться, то все, что касается школьников, особенно младших классов, мне кажется, это невосполнимая потеря для них», – поделился он своим мнением с НСН.

4

Четверть родителей не контролирует карманные расходы подростков

Четверть родителей в России не контролирует карманные расходы подростков, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Александр Устюгов: «Сложно спорить со статистической вероятностью, если четверть родителей все-таки не контролирует расходы детей, то значит оставшиеся – большая часть – контролируют. Тем более, мне кажется, сейчас это делать проще, потому что сегодня практически все расходы электронные», – прокомментировал он в беседе с НСН.

5

Спрос на торты в России вырос в 2020 году

Спрос на изготовление тортов превысил прошлогодний показатель на 72 процента, а предложение услуг по их изготовлению увеличилось на 39 процентов. Об этом рассказывают аналитики «Авито Услуг».

Александр Устюгов: «Думаю, это тоже связано с пандемией. Любой кризис провоцирует продажи косметики, сладостей, как показала практика, потому что люди хотят восполнить поток эндорфинов, недостающих из-за негативных новостей, поэтому думаю, что это закономерно», – предположил в интервью НСН Александр Устюгов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личных архив
ТЕГИ:Александр УстюговАвторские Новости
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