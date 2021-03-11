Устюгов: россияне «заедают» плохие новости

Александр Устюгов: «Здесь я мог бы поспорить. Выкинутый год, год самообразования все-таки может очень сильно сказаться на обучающихся, особенно на школьниках. Если студенты и более взрослые люди могут и умеют самообразовываться, то все, что касается школьников, особенно младших классов, мне кажется, это невосполнимая потеря для них», – поделился он своим мнением с НСН.

