Устюгов: россияне «заедают» плохие новости
Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Самой узнаваемой мелодией из советского кино оказался «Остров невезения»
Самой узнаваемой мелодией из советского кино оказался «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки». За ней следуют «Если у вас нету тёти» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Песня про медведей» из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
Александр Устюгов: «Неудивительно, что именно эти песни становятся хитами. Количество показов и просмотров, я думаю, этих популярных фильмов может похвастаться перед самыми мощными блокбастерами. Люди выросли на этом кино, так что эти песни существуют уже где-то в подсознании», – отметил в эфире НСН Александр Устюгов.
Во Франции продадут прижизненное издание «Евгения Онегина»
Во Франции с аукциона продадут прижизненное издание шестой главы «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Книга сменила несколько владельцев, прежде чем дойти до аукциона. Предварительная оценка лота — 20–30 тысяч евро.
Александр Устюгов: «Приятно, что это во Франции, приятно, что спрос на Пушкина велик. Мне кажется, цена лота будет расти и увеличится в разы, потому что Пушкин – это наше все», – сказал он НСН.
Пандемия не привела к ухудшению качества образования в России
Чиновники уверены, что пандемия не привела к ухудшению качества образования в России. Об этом заявили представители Минпросвещения и Минобрнауки.
Александр Устюгов: «Здесь я мог бы поспорить. Выкинутый год, год самообразования все-таки может очень сильно сказаться на обучающихся, особенно на школьниках. Если студенты и более взрослые люди могут и умеют самообразовываться, то все, что касается школьников, особенно младших классов, мне кажется, это невосполнимая потеря для них», – поделился он своим мнением с НСН.
Четверть родителей не контролирует карманные расходы подростков
Четверть родителей в России не контролирует карманные расходы подростков, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Александр Устюгов: «Сложно спорить со статистической вероятностью, если четверть родителей все-таки не контролирует расходы детей, то значит оставшиеся – большая часть – контролируют. Тем более, мне кажется, сейчас это делать проще, потому что сегодня практически все расходы электронные», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Спрос на торты в России вырос в 2020 году
Спрос на изготовление тортов превысил прошлогодний показатель на 72 процента, а предложение услуг по их изготовлению увеличилось на 39 процентов. Об этом рассказывают аналитики «Авито Услуг».
Александр Устюгов: «Думаю, это тоже связано с пандемией. Любой кризис провоцирует продажи косметики, сладостей, как показала практика, потому что люди хотят восполнить поток эндорфинов, недостающих из-за негативных новостей, поэтому думаю, что это закономерно», – предположил в интервью НСН Александр Устюгов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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