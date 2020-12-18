Эксперт рассказала о вреде шоколадных конфет для детей

Шоколадные конфеты советских брендов, которые нередко добавляют в новогодние подарочные наборы для детей, лучше заменить на более натуральный детский или экошоколад. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

Специалист отметила, что состав "всеми нами любимых конфет" со временем изменился, изготовители добавляют в сладости большое количество растительного масла, красителей, консервантов и усилителей вкуса, которые могут стать причиной аллергии, снижения иммунитета, набора веса, боли в зубах у детей.

Королёва посоветовала родителям создавать "сладкие подарки" самостоятельно, добавлять в них натуральный мармелад, пастилу, зефир, домашнюю выпечку и фрукты, а при выборе шоколада ориентироваться на состав изделия. Эксперт также предупредила о том, что детям противопоказаны сладости с алкоголем, натуральным кофе и дробленым арахисом, который является сильным аллергеном.

По мнению диетолога, детям до трех лет не следует давать шоколад. В более взрослом возрасте детям также желательно есть его в небольших количествах, чтобы исключить привыкание. По словам Королёвой, нужно проводить беседы с детьми о вреде сладкого, чтобы сформировать полезные пищевые привычки.

