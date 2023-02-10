Стоматолог посоветовала менять зубную щетку после ОРВИ

По ее словам, это предотвратит повторное заражение. Зубная щетка, как и любой другой предмет гигиены, со временем становится непригодной для использования из-за попавших туда при чистке бактерий и микробов, которые со временем начинают размножаться и чистить зубы такой щеткой становится вредно.

Савинова напомнила, что зубной щеткой можно пользоваться максимум три месяца. «Непригодна щетка и есть она оказалась на полу или другой загрязненной поверхности. Даже полная очистка щетки не гарантирует ее безопасность для зубов и ротовой полости», — отметила эксперт.

В случае удаления зуба или проведения имплантации, а также при лечении пародонтита или гингивита необходимо мыть зубную щетку тщательнее обычного. В случае перенесенных ОРВИ, ангины, COVID-19 и других подобных заболеваний зубная щетка должна храниться отдельно от гигиенических принадлежностей других членов семьи.

