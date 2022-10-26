Врач раскрыл опасность зубных щеток

По словам медика, даже при тщательном уходе зубная щетка содержит болезнетворные бактерии, так как постоянно контактирует с зубным налетом. В случае удаления зуба или проведения имплантации, а также при лечении пародонтита или гингивита необходимо мыть зубную щетку тщательнее обычного. В случае же перенесенных ОРВИ, ангины, COVID-19 и других подобных заболеваний зубная щетка должна храниться отдельно от гигиенических принадлежностей других членов семьи.

Лосев заявил, что оставшиеся на зубной щетке микроорганизмы и вирусы могут стать причиной воспаления слизистой или препятствовать полному выздоровлению, переводя инфекцию в разряд хронических. Зубную щетку необходимо менять раз в 2-3 месяца.

Врач добавил, что микроорганизмы оседают и на сторону щетки, предназначенную для чистки языка. Частицы налета, образующегося на языке при некоторых заболеваниях, могут оставаться на ней и после дезинфекции. В этом случае зубную щетку необходимо сразу же заменить.

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