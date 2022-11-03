Стоматолог рассказал, какие продукты улучшат здоровье зубов

Здоровье зубов зависит от того, какой пищей питается человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Pravda.Ru.

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Как заявил стоматолог Иван Муссуров, необходимо употреблять рыбу и морепродукты, так как они являются источниками полезных микроэлементов, а также содержат большое количество кальция и фтора, которые препятствуют развитию зубного налета.

Эксперт посоветовал добавить в рацион морковь, орехи и зелень, так как их употребление позволяет избавиться от зубного налета.

Старая зубная щетка может стать источником инфекции и препятствовать восстановлению организма после перенесенных ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЗдоровье
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