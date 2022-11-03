Стоматолог рассказал, какие продукты улучшат здоровье зубов
Здоровье зубов зависит от того, какой пищей питается человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Pravda.Ru.
Как заявил стоматолог Иван Муссуров, необходимо употреблять рыбу и морепродукты, так как они являются источниками полезных микроэлементов, а также содержат большое количество кальция и фтора, которые препятствуют развитию зубного налета.
Эксперт посоветовал добавить в рацион морковь, орехи и зелень, так как их употребление позволяет избавиться от зубного налета.
Старая зубная щетка может стать источником инфекции и препятствовать восстановлению организма после перенесенных ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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