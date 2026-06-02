Титановые поставки: Российские клиники зависят от немецких зубных имплантов
Елизавета Черновол заявила НСН, что немецкого титана не существует, это российский титан, но доработка финальная делается в Германии.
Российские клиники зависят от немецких зубных имплантов, хотя у РФ нет проблем с титаном, из которого их делают, заявила медицинский директор Научно-Производственного Комплекса "АРТ Стомус ", к.м.н. врач стоматолог Елизавета Черновол в пресс-центре НСН.
«Мы все равно завязаны на поставках запчастей, оборудования, материалов. До сих пор мы используем для производства наших имплантатов немецкий титан. Немецкого титана не существует, это наш титан, но доработка финальная делается в Германии. Я надеюсь, что в скором времени мы этот вопрос решим. Но в чем-то хорошо, что мы завязаны на поставках, некоторым пациентам приятно слышать, что у нас немецкие материалы. Есть такой стереотип», - рассказала она.
Стоматологические клиники перешли на китайское оборудование, которое не уступает по качеству европейским аналогам, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
За последние четыре года российская стоматология оказалась в эпицентре изменений традиционного технологического уклада. После сокращения поставок традиционных в РФ европейских материалов и оборудования, многие российские клиники, производители и разработчики были вынуждены искать альтернативы по всему миру.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Астения, истерика и депрессия: К чему приводит стресс перед экзаменами
- Россельхознадзор запрети ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов
- Минобороны РФ назвало цели ночного удара по Киеву
- «Бесполезная бумажка?»: Почему больше половины россиян ездят без полисов ОСАГО
- Трунов объяснил, почему расследование гибели группы Дятлова не возобновят
- Здоровье важнее: В Союзе потребителей поддержали обязательную упаковку выпечки
- Титановые поставки: Российские клиники зависят от немецких зубных имплантов
- Жесткость и звезды: Почему корейский фильм «Надежда» обречен на успех в РФ
- Депутат Кирьянов оценил перспективы достижения технологического суверенитета
- Стоматологи рассказали, что перешли на китайское оборудование