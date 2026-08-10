Российская чемпионка рассказала о плате за нейтральный статус на турнирах

Российских спортсменов ранее обязывали платить крупные суммы денег для получения нейтрального статуса и допуска к международным соревнованиям. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала чемпионка мира и Европы по роллер-спорту Анна Кукушкина.

По словам чемпионки, в этом году правила изменились, и теперь статус нейтрального атлета можно оформить без финансовых вложений, просто подписав необходимые документы. Кукушкина подчеркнула, что Федерация скейтбординга и роллер-спорта России добилась отмены этого взноса, благодаря чему на недавний Кубок мира в Милане отправилось значительно больше отечественных спортсменов.