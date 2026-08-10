Российская чемпионка рассказала о плате за нейтральный статус на турнирах

Российских спортсменов ранее обязывали платить крупные суммы денег для получения нейтрального статуса и допуска к международным соревнованиям. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала чемпионка мира и Европы по роллер-спорту Анна Кукушкина.

По словам чемпионки, в этом году правила изменились, и теперь статус нейтрального атлета можно оформить без финансовых вложений, просто подписав необходимые документы. Кукушкина подчеркнула, что Федерация скейтбординга и роллер-спорта России добилась отмены этого взноса, благодаря чему на недавний Кубок мира в Милане отправилось значительно больше отечественных спортсменов.

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Спортсменка отметила, что сборная России сохраняет статус лидера в мировом роллер-спорте, что подтверждается успешным выступлением на итальянских соревнованиях. На прошедшем Кубке мира в Милане российские атлеты сумели завоевать сразу одиннадцать медалей.

«Мы всегда были одними из трендмейкеров, и за нами тянулись многие. Пока нас не было на соревнованиях, мы не потеряли хватку — и Кубок мира в Милане это показывает», — подчеркнула спортсменка.

Ранее исполнительный комитет World Skate снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к международным соревнованиям с государственной символикой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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