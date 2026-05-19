«Любимые мультфильмы действительно могут помогать справиться с тревожностью и настроиться на позитивный день. Исследования показывают, что ностальгические переживания способствуют снижению уровня кортизола (гормона стресса). Возвращение к знакомому, безопасному контенту из детства активирует те же нейронные сети, что и воспоминания о доме, друзьях и близких. Вы знаете каждую сцену, каждую шутку, знаете, что в конце всё будет хорошо. Это создаёт иллюзию контроля и резко снижает когнитивную нагрузку. Но если детские воспоминания у вас в основном тяжелые, мультфильмы из детства могут вызвать негативные ассоциации, даже если напрямую не связаны с тревожными ситуациями. В этом случае можно выбирать фильмы, книги или музыку, которые вы связываете с благоприятными жизненными периодами», - подчеркнула она.

Психолог также посоветовала смотреть мультфильмы совместно с детьми, чтобы узнавать их характер и образ мышления.

«Важно отметить, что просмотр мультфильмов будет полезен тем, у кого есть дети. Увлекательно и интересно будет смотреть мультфильмы вместе и потом обсуждать, что понравилось, запомнилось, впечатлило или оттолкнуло. То, как ребенок воспринимает мультфильмы, дает родителям много информации о его характере, предпочтениях — в том числе, эстетических, ведь мультипликация — это искусство, в котором визуальная сторона крайне важна. Ограничивать просмотр любимых мультфильмов не обязательно, если это не вытесняет другие сферы жизни. Наоборот, при разумном использовании это повышает устойчивость: вы быстрее восстанавливаете ресурс и с новыми силами берётесь за задачи», - добавила она.

В 90% случаев люди становятся тревожными во взрослом возрасте из-за того, что один из их родителей был тревожным, мнительным или эмоциональным, сказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

