Статистику смертей на бутылках назвали неэффективной для борьбы с алкоголем
Союз производителей алкоголя и нарколог заявили НСН, что этикетки уже содержат предупреждающую информацию о вреде злоупотребления и что алкоголики ее игнорируют.
Страшные картинки или статистика смертей на этикетках крепкого алкоголя не приведут к снижению потребления спиртного, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Указывать на бутылках алкоголя с содержанием спирта 35% статистику смертей предложил депутат Госдумы Амир Хамитов. Он сослался на данные ВОЗ, согласно которым ежегодно от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России умирает около 200 тысяч человек, около трети из них - мужчины трудоспособного возраста. Автор инициативы считает, что короткая статистика на этикетках не потребует серьезных затрат, но способна сыграть важную роль в профилактике.
«Предлагаю масштабировать инициативу: на тортах писать количество людей умерших от ожирения, а на общественных пляжах плакатами информировать о количестве утонувших. А если серьезно, я бы ориентировался на мировой опыт. Ни в одной стране мира такой практики нет. И я думаю, потому, что пить алкоголь не только вредно, но и полезно. Если, конечно, им не злоупотреблять. А злоупотреблять плохо любым продуктом, даже хлебом», - считает Косарев.
А психиатр-нарколог Василий Шуров добавил НСН, что негативная информация на бутылках не будет работать так же, как и страшные картинки на пачках сигарет: алкоголики не читают этикетки.
«У нас провалена пропаганда здорового образа жизни. Большинство людей очень лояльно относится к алкоголю. Я это называю «критической массой популярности». То же самое касается сигарет: десятки миллионов курят. Все эти страшные картинки с импотенцией не работают. Этикетки алкоголики не будут читать и уж тем более вникать в цифры статистики. Такие вещи не работают. Большинство людей определились со своим отношением к алкоголю. Они все должным образом запрограммированы на это с детства. Единственный шанс прервать эту историю – это сформировать молодое поколение, негативно относящееся к алкоголю. Пока я этой тенденции не вижу», - сказал специалист.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев говорил НСН, что введение минимальной розничной цены на вино довольно рискованно, ее могут сильно поднять для того, чтобы больше зарабатывать, в итоге люди будут переключаться на пиво и другие более дешевые напитки.
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