В отрасли заявили, что борьба с алкомаркетами в Вологде помогла «нелегалам»
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что в ноябре в Вологодской области было обнаружено 168 нелегальных магазинов, которые торгуют алкоголем без лицензии, теперь их стало больше.
За счет закрытия нелегальных магазинов можно в два раза сократить потребление алкоголя, но Вологодская область решила бороться с официальными торговыми точками, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, считает глава Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом он заявил в беседе с РБК. Губернатор обвинил владельцев такого бизнеса в причастности к «алкогольному терроризму и глубокой демографической деградации» России. Так он ответил на комментарии совладельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова, который заявил о трезвости россиян и излишних ограничениях продажи алкоголя. Косарев объяснил, что Россия сегодня гораздо трезвее, чем 30 лет назад.
«Я в силу возраста легко могу сравнить, что происходило в стране 30 лет назад с тем, что происходит сейчас. 30 лет назад можно было говорить, что наш народ спивается. Мы все видели на улице лежащих пьяных людей, которые не работали и не имели никаких перспектив в жизни. Сейчас вопросы карьеры, рождения и воспитания детей занимают людей гораздо больше алкоголя. В стране построены тысячи спортивных сооружений, ледовые дворцы, бассейны, театры…Это все появилось у нас за последние 30 лет. Наш народ сегодня гораздо более трезвый и ответственный, это правда», - отметил он.
В связи с этим он призвал сначала искоренить нелегальный оборот алкоголя в регионе, который после введения ограничений на продажу только вырос.
«А борьбу с алкоголизмом неплохо бы начинать с нелегального оборота в регионе, но это сложнее. Нужно каким-то образом убедить местные силовые структуры не «крышевать» местные алкогольные магазины без лицензии. В ноябре в маленькой Вологде исследование СПАП обнаружило 168 нелегальных магазинов, которые торгуют дешевым и опасным алкоголем. Я думаю, что сейчас их количество не уменьшилось, а увеличилось. Такие магазины продают алкоголь всем и в любое время. Если для разогрева эту проблему решить, появится право ограничивать и официальные алкомаркеты, от которых 85% акциза поступает в бюджет региона. За счет нелегальных магазинов можно в два раза сократить потребление алкоголя, но оставить деньги в бюджете. Но это труднее, чем делать громкие заявления на всю страну о закрытии алкомаркетов», - пояснил он.
Косарев добавил, что с предложением алкоголя в целом бороться гораздо легче, чем со спросом.
«Конечно, с предложением, особенно легальным, бороться проще, а вот с формированием спроса, гораздо дороже и сложнее. Для этого нужно иметь хороший бюджет региона, правильные отношения с инвесторами, строить спортивные, лечебные и учебные заведения, создавать рабочие места и инфраструктуру. Это сложные вещи, кропотливые, а легальные магазины закрывать очень просто», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники - с 08:00 до 23:00. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ограничения уже дали результат, в регионе улучшились демографические показатели, передает «Радиоточка НСН».
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