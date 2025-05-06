«Я в силу возраста легко могу сравнить, что происходило в стране 30 лет назад с тем, что происходит сейчас. 30 лет назад можно было говорить, что наш народ спивается. Мы все видели на улице лежащих пьяных людей, которые не работали и не имели никаких перспектив в жизни. Сейчас вопросы карьеры, рождения и воспитания детей занимают людей гораздо больше алкоголя. В стране построены тысячи спортивных сооружений, ледовые дворцы, бассейны, театры…Это все появилось у нас за последние 30 лет. Наш народ сегодня гораздо более трезвый и ответственный, это правда», - отметил он.

В связи с этим он призвал сначала искоренить нелегальный оборот алкоголя в регионе, который после введения ограничений на продажу только вырос.

«А борьбу с алкоголизмом неплохо бы начинать с нелегального оборота в регионе, но это сложнее. Нужно каким-то образом убедить местные силовые структуры не «крышевать» местные алкогольные магазины без лицензии. В ноябре в маленькой Вологде исследование СПАП обнаружило 168 нелегальных магазинов, которые торгуют дешевым и опасным алкоголем. Я думаю, что сейчас их количество не уменьшилось, а увеличилось. Такие магазины продают алкоголь всем и в любое время. Если для разогрева эту проблему решить, появится право ограничивать и официальные алкомаркеты, от которых 85% акциза поступает в бюджет региона. За счет нелегальных магазинов можно в два раза сократить потребление алкоголя, но оставить деньги в бюджете. Но это труднее, чем делать громкие заявления на всю страну о закрытии алкомаркетов», - пояснил он.

Косарев добавил, что с предложением алкоголя в целом бороться гораздо легче, чем со спросом.

«Конечно, с предложением, особенно легальным, бороться проще, а вот с формированием спроса, гораздо дороже и сложнее. Для этого нужно иметь хороший бюджет региона, правильные отношения с инвесторами, строить спортивные, лечебные и учебные заведения, создавать рабочие места и инфраструктуру. Это сложные вещи, кропотливые, а легальные магазины закрывать очень просто», - подытожил собеседник НСН.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртных напитков. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники - с 08:00 до 23:00. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ограничения уже дали результат, в регионе улучшились демографические показатели, передает «Радиоточка НСН».

