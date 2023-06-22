Производители назвали «губительной мерой» минимальные цены на пиво и сидр
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявил НСН, что мера не убережет потребителей от некачественной продукции.
Минимальная цена на пиво не поможет очистить рынок от нелегальных производителей, а ограничит добросовестных участников рынка, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с НСН.
Ранее Министерство финансов России поддержало инициативу о введении минимальных розничных цен на пиво и сидр. В Минфине посчитали метод эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Мамонтов объяснил, почему эта мера не будет эффективной.
«По нашему мнению, введение минимальной розничной цены не поможет в борьбе с нелегальным сегментом. Такая мера губительна для рыночной конкуренции и приведет к сокращению легального ассортимента на полках магазинов. На рынке наблюдается выравнивание легальной и нелегальной продукции по стоимости. Минимальная цена ограничит возможности легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики, но при этом повысит маржинальность недобросовестных производителей», - рассказал он.
Также собеседник НСН указал на то, что нововведение не убережет потребителей от суррогата, но приведет к росту цен.
«Потребитель также не будет застрахован от приобретения суррогата в так называемых «наливайках», в случае если недобросовестный производитель обеспечит точку продаж долей от прибыли. Это приведет к росту потребительских цен, что критично в условиях снижающейся покупательской способности. Мера не будет стимулировать покупателей к приобретению безопасной и качественной продукции и не сможет оградить потребителя от возможной покупки суррогата. Также отметим, что средняя стоимость за 1 литр сидра и сегодня составляет около 100 рублей, именно такую стоимость предлагают закрепить авторы инициативы» - заключил он.
Минимальная цена на пиво позволит отсечь нелегальных производителей, которые лишатся конкурентного преимущества, заявил ранее «Радиоточке НСН» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Косарев объяснил, что цена будет складываться из суммирования: себестоимость плюс акциз с НДС, плюс маржа, допустим, в 5%.
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