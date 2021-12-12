Стало известно, сколько доз Pfizer нужно для защиты от «омикрона»

Медики изучали сыворотку крови испытуемых и сравнили способность антител нейтрализовать вышеуказанные штаммы. Люди, которые получили вторую дозу препарата пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона», но у них есть защита против варианта «дельта». Ученые назвали такую ситуацию тревожной.

При этом хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита.

Как сообщил ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, пациенты, зараженные штаммом коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19. Как отметил ученый, инфицированные «омикроном» пациенты переносят заболевание в легкой форме.

