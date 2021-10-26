Стало известно, почему в России нет коллективного иммунитета к коронавирусу
Коллективный иммунитет в России не сформировался из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчу Баранову.
По ее словам, темпы вакцинации среди россиян невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. «Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».
Как отметила медик, формирование коллективного иммунитета зависит от дальнейших мутаций вируса.
Ранее Баранова сообщила, что худшим вариантом развития пандемии коронавируса в мире с точки зрения эволюции станет селекция людей, в результате чего наиболее чувствительные к вирусу генотипы будут меньше размножаться.
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