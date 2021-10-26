Стало известно, почему в России нет коллективного иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет в России не сформировался из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчу Баранову.

Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

По ее словам, темпы вакцинации среди россиян невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. «Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».

Как отметила медик, формирование коллективного иммунитета зависит от дальнейших мутаций вируса.

Ранее Баранова сообщила, что худшим вариантом развития пандемии коронавируса в мире с точки зрения эволюции станет селекция людей, в результате чего наиболее чувствительные к вирусу генотипы будут меньше размножаться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры