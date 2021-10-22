Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 45,7%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 в стране был проведен почти 49 миллионов 200 тысяч раз. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, ранее заявили, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения, пишет RT.
Добавим, в России зафиксировали очередной суточный максимум смертей от коронавируса, за 24 часа скончались 1064 человека с COVID-19. Днем ранее медики подтвердили 1036 летальных исходов. Число смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 228 453.
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировали 37 141 случай заражения COVID-19. С начала пандемии в РФ выявили 8 168 305 случаев заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru