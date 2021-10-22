Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 45,7%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 в стране был проведен почти 49 миллионов 200 тысяч раз. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, ранее заявили, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения, пишет RT.