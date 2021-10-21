Стало известно об опасности покупки мытых продуктов
Мытые овощи и фрукты опасны избыточным количество химикатов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление врача-терапевта Светлану Марову.
По ее словам, для мытья овощей и фруктов компании-производители должны использовать разрешенные средства, однако чаще всего они пренебрегают нормами и экономят воду, что приводит к избыточному отложению химикатов на кожуре овощей и фруктов.
Как отметила медицинский работник, мытые овощи и фрукты портятся намного быстрее тех, которые не проходят обработку, так как нарушается естественный барьер.
«А если их неправильно просушить, то на их кожуре образуется плесень и фитофтороз», -сказала врач. По ее мнению, так некоторые производители пытаются скрыть истекший срок годности.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов для организма по сравнению с синтетическими.
Он пояснил, что синтетические витаминные добавки всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.
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