Стало известно об опасности покупки мытых продуктов

По ее словам, для мытья овощей и фруктов компании-производители должны использовать разрешенные средства, однако чаще всего они пренебрегают нормами и экономят воду, что приводит к избыточному отложению химикатов на кожуре овощей и фруктов.

Как отметила медицинский работник, мытые овощи и фрукты портятся намного быстрее тех, которые не проходят обработку, так как нарушается естественный барьер.

«А если их неправильно просушить, то на их кожуре образуется плесень и фитофтороз», -сказала врач. По ее мнению, так некоторые производители пытаются скрыть истекший срок годности.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов для организма по сравнению с синтетическими.

Он пояснил, что синтетические витаминные добавки всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.

