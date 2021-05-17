Мясников назвал смертельно опасные для детей фрукты

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал абрикосы и персики смертельно опасными для детей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников: на улице заразиться коронавирусом невозможно

Мясников отметил, что все дело в косточке фруктов, где содержится ядовитое вещество – синильная кислота. Кислота способная вызвать сильное отправление вплоть до летального исхода.

В программе также принимала участие биолог Екатерина Баранова, которая напомнила о распространенной аллергии на персики.

Ранее Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДетиФруктыВрачи
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