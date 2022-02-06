Стало известно об «обманчивом симптоме» «омикрона»

Во время вспышки штамма коронавируса «омикрон» люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление специалиста из ZOE COVID Study, изучающего данные заразившихся пациентов.

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Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, согласно статистике, он им не является.

По словам медиков, проблемы с желудочно-кишечным трактом действительно встречаются при новой разновидности коронавируса. Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью «омикрона», а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19.

Напомним, недельный карантин для контактировавших с COVID-больными, болеющими бессимптомно, в России отменят с 6 февраля. Соответствующее постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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