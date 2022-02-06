Стало известно об «обманчивом симптоме» «омикрона»

Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, согласно статистике, он им не является.

По словам медиков, проблемы с желудочно-кишечным трактом действительно встречаются при новой разновидности коронавируса. Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью «омикрона», а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19.

Напомним, недельный карантин для контактировавших с COVID-больными, болеющими бессимптомно, в России отменят с 6 февраля. Соответствующее постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

