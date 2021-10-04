В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
В Швеции рекомендовали применение вакцины от коронавируса Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По данным управления здравоохранения страны, в разных странах мира Pfizer чаще других используется для вакцинации подростков, в связи с чем имеется больше данных о его безопасности.
Ранее в сентября ведомство рекомендовало вакцинацию от коронавируса для молодых людей с 12 лет. Отмечается, что вакцинация этой возрастной группы начнется с 11 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»
- Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США
- В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
- В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
- В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей
- Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
- Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ
- Кабмин выделил более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
- В Дании объявили о готовности «Северного потока - 2» к эксплуатации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru