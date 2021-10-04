В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков

По данным управления здравоохранения страны, в разных странах мира Pfizer чаще других используется для вакцинации подростков, в связи с чем имеется больше данных о его безопасности.

Ранее в сентября ведомство рекомендовало вакцинацию от коронавируса для молодых людей с 12 лет. Отмечается, что вакцинация этой возрастной группы начнется с 11 октября.

