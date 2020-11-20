Стало известно о выпадении зубов после выздоровления от коронавируса

Ряд пациентов, перенесших COVID-19, жалуются на выпадение зубов, пишет Huffington Post.

По словам людей, после выздоровления они сталкивались с выпадением зубов и болезнями десен. При этом многие пациенты встречались с подобными проблемами впервые. Как считают эксперты, состояния зубов у пациентов с коронавирусом может быть связано с кровообращением, так как COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 594 тыс. человек

Повреждение сосудов со временем может привести к проблемам с зубами.

Ранее нидерланские учёные заявили об эффективности иммуносупрессора тоцилизумаба в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Применение препарата сокращает время пребывания больных на искусственной вентиляции легких.

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