Стало известно о выпадении зубов после выздоровления от коронавируса
Ряд пациентов, перенесших COVID-19, жалуются на выпадение зубов, пишет Huffington Post.
По словам людей, после выздоровления они сталкивались с выпадением зубов и болезнями десен. При этом многие пациенты встречались с подобными проблемами впервые. Как считают эксперты, состояния зубов у пациентов с коронавирусом может быть связано с кровообращением, так как COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.
Повреждение сосудов со временем может привести к проблемам с зубами.
Ранее нидерланские учёные заявили об эффективности иммуносупрессора тоцилизумаба в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Применение препарата сокращает время пребывания больных на искусственной вентиляции легких.
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