Учёные из Нидерландов открыли пользу иммунодепрессанта при тяжёлой форме COVID-19

Нидерланские учёные заявили об эффективности иммуносупрессора тоцилизумаба в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19, пишет издание NL Times.

Микробиолог, сотрудник больницы Утрехта Марк Бонтен заявил, что применение препарата сокращает время пребывания больных на искусственной вентиляции легких.

Исследователи проводили эксперимент в 260 больницах по всему миру. Европейской частью исследования занимался медицинский центр при университете Утрехта.

Как сообщил микробиолог центра Ленни Дерде, препарат тоцилизумаб содержит регулирующий иммунную систему белок. Учёные предполагают, что тяжёлая форма коронавируса может быть вызвана именно «чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус».

По словам Марка Бонтена, открытие учёных — это «прорыв», так как для группы пациентов с тяжёлым течением коронавируса редко удавалось найти новы й и эффективный способ лечения.

Ранее клинические исследования препарата тоцилизумаб проводила фармацевтическая компания Roche из Швейцарии. По данным Roche, иммунодепрессант снижает необходимость искусственной вентиляции легких при пневмонии, вызванной коронавирусом.

