ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 594 тыс. человек

За сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 594 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, передает РИА Новости.

Таким образом, общее число зарегистрированных заражений в мире составило 55,9 млн. Также, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире умерли почти 10 тыс. пациентов с COVID-19, увеличив общее число летальных исходов до 1,34 млн.



По данным ВОЗ, антирекорд по приросту заражений коронавирусом зафиксировали 14 ноября - за сутки число инфицированных выросло на 670,8 тысяч.

Ранее в ВОЗ подсчитали, что в европейском регионе каждые 17 секунд умирает один пациент с COVID-19.