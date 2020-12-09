Стало известно о влиянии спиртного на действие вакцины от COVID-19


Употребление спиртных напитков в период вакцинации от коронавируса может резко снизить эффективность препарата, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-нарколога Алексея Казанцева.

По его словам, употребление алкоголя при вакцинации повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку, что может привести к анафилактическому шоку и смертельному исходу. Кроме того, при приеме спиртного может снизиться иммунитет.

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Напомним, неожиданный новый признак заражения коронавирусом может войти в ряд с пропажей обоняния и вкуса. Речь идёт о толерантности организма к алкоголю.

Пользователь одного из развлекательных порталов в интернете утверждает, что перестал пьянеть после того, как у него подтвердился диагноз COVID-19. По словам этого человека, чистый спирт он теперь выпивает как водку, при том, что до заражения вообще не употреблял крепких спиртных напитков. У него также отсутствует вкус.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаАлкогольКоронавирус
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