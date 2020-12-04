Больной COVID-19 перестал пьянеть от алкоголя

Неожиданный новый признак заражения коронавирусом может войти в ряд с пропажей обоняния и вкуса. Речь идёт о толерантности организма к алкоголю.

Пользователь одного из развлекательных порталов в интернете утверждает, что перестал пьянеть после того, как у него подтвердился диагноз COVID-19. По словам этого человека, чисты спирт он теперь выпивает как водку, при том, что до заражения вообще не употреблял крепких спиртных напитков. У него также отсутствует вкус.

Мужчина пояснил, что решил провести ряж экспериментов над собой после пропажи обоняния и вкуса. Вместо привычных вкусов пищи он чувствует только жжение на языке от чего-то горького, острого, или кислого. Запахи не ощущались вовсе.

Пользователь призвал «товарищей» по заражению быть внимательными при приёме жидкостей, так как пропадает также способность различать запахи бытовой химии, бензина, хлорки и других технических субстанций, отмечает Ura.ru. Кроме того, перестал восприниматься запах отдушки бытового газа, которая специально добавляется на случай его утечки.

Специалисты пока не прокомментировали возможность появления нового синдрома коронавируса.

