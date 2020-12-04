Больной COVID-19 перестал пьянеть от алкоголя
Неожиданный новый признак заражения коронавирусом может войти в ряд с пропажей обоняния и вкуса. Речь идёт о толерантности организма к алкоголю.
Пользователь одного из развлекательных порталов в интернете утверждает, что перестал пьянеть после того, как у него подтвердился диагноз COVID-19. По словам этого человека, чисты спирт он теперь выпивает как водку, при том, что до заражения вообще не употреблял крепких спиртных напитков. У него также отсутствует вкус.
Мужчина пояснил, что решил провести ряж экспериментов над собой после пропажи обоняния и вкуса. Вместо привычных вкусов пищи он чувствует только жжение на языке от чего-то горького, острого, или кислого. Запахи не ощущались вовсе.
Пользователь призвал «товарищей» по заражению быть внимательными при приёме жидкостей, так как пропадает также способность различать запахи бытовой химии, бензина, хлорки и других технических субстанций, отмечает Ura.ru. Кроме того, перестал восприниматься запах отдушки бытового газа, которая специально добавляется на случай его утечки.
Специалисты пока не прокомментировали возможность появления нового синдрома коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Больной COVID-19 перестал пьянеть от алкоголя
- ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
- Эрдоган пожелал Франции избавиться от «бремени Макрона»
- Названы причины задержания журналистов НТВ в Стамбуле
- Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые за три месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru