В центре Гамалеи заявили о невозможности уничтожения коронавируса
Уничтожить возбудитель коронавируса невозможно, заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам учёного, коронавирус является природно-очаговой инфекцией, не только передающейся от человека к человеку, но и переносимой многими дикими и домашними животными. Гинцбург считает, что по этой причине принципиально невозможно полностью уничтожить вирус.
Ранее Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации от COVID-19 не стоит злоупотреблять алкогольными напитками.
С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 2,5 млн случаев заболевания, 2 млн человек выздоровели, 44 159 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru