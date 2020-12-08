В центре Гамалеи заявили о невозможности уничтожения коронавируса

Уничтожить возбудитель коронавируса невозможно, заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, коронавирус является природно-очаговой инфекцией, не только передающейся от человека к человеку, но и переносимой многими дикими и домашними животными. Гинцбург считает, что по этой причине принципиально невозможно полностью уничтожить вирус.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации от COVID-19 не стоит злоупотреблять алкогольными напитками.

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 2,5 млн случаев заболевания, 2 млн человек выздоровели, 44 159 пациентов скончались.

