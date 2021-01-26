Стало известно о связи коронавируса и болезни глаз

Из-за COVID-19 может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Ирину Лещенко.

Из-за COVID-19 обостряются все хронические заболевания и глазные болезни не являются исключением. Людям, которые имеют хронические заболевания глаз, например, глаукому, и наблюдаются по этому поводу у офтальмолога, после коронавируса нужно обязательно пройти осмотр.

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Как отметила Лещенко, необходимо проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни.

Как сообщалось, человечеству предстоят долгие годы борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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