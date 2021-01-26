Стало известно о связи коронавируса и болезни глаз

Из-за COVID-19 может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Ирину Лещенко.

Из-за COVID-19 обостряются все хронические заболевания и глазные болезни не являются исключением. Людям, которые имеют хронические заболевания глаз, например, глаукому, и наблюдаются по этому поводу у офтальмолога, после коронавируса нужно обязательно пройти осмотр.