Британский институт здравоохранения выяснил причину тяжелой формы коронавируса

Недостаток витамина Д в организме может привести к тяжелой форме протекания заболевания коронавирусом, а также к более серьезным последствиям после него, заявили ученые Британского национального института здравоохранения.

Ученые установили, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям и нервной системы, говорится на сайте института.

Для предотвращения этих последствий необходимо систематически принимать витамин Д. Но здесь важна и форма доставки в организм этого витамина. Так, витамин Д в таблетках усваивается на 20%, в гелевых капсулах – на 30%, а в форме орального спрея – на 95%. Витамины в форме орального спрея стали выпускать недавно.

Пионерами в данной области считаются британские фармацевты из университета города Кардифф. Они взяли за основу исследования о биодоступности, то есть о количестве усвоенного вещества при различных способах ввода веществ в организм. В частности, фармацевты выяснили, что орошение ротовой полости раствором с действующим веществом, обеспечивает более высокую биодоступность, чем всасывание веществ в желудочно-кишечном тракте. Оральные спреи также решают проблему раздражения желудка и кишечника - действующее вещество и вспомогательные компоненты просто туда не попадают.

Новая форма выпуска была очень хорошо принята потребителями, в первую очередь из-за удобства для повседневного или регулярного применения. Вслед за Британией многие развитые страны начали разливать свои витаминизированные растворы в бутылки со спрей-дозаторами, у которых погрешность в дозировании составляет не более одной тысячной процента.

В странах Евросоюза витамин Д в виде спрея продемонстрировал десятикратный рост продаж, начиная с момента появления в 2006 году. Новинка докатилась и до России. Одной из первых компаний, которая зарегистрировала оральный спрей с витамином Д, стал эстонский производитель Nordaid, который работает на российском рынке под брендом Dr.Quick.

Основным рынком сбыта продуктов компании Nordaid являются скандинавские страны, чьи рынки исторически предъявляют повышенные требования к качеству продуктов для здоровья. Данный фактор обусловил необходимость производства продукции исключительно из высококачественных ингредиентов на производственной площадке, сертифицированной по стандартам GMP.

Стартовой позицией для российского рынка Dr.Quick предлагает витамин Д в дозировке 600 международных единиц (МЕ) для взрослых и витамин Д в дозировке 400 МЕ для детей от трёх лет. Для матерей в России, которым педиатры, в силу географических особенностей, массово прописывают витамин Д для профилактики рахита, данная форма будет особенно полезной. Ведь дозировать в ложку и кормить ребёнка капельными растворами витамина Д неудобно и вызывает массу стрессовых моментов. Dr.Quick решает эту проблему одним пшиком.

Минздрав России в своих рекомендациях советует взрослым в возрасте от 18 до 50 лет принимать 600-800 МЕ витамина Д в сутки, а людям старше 50 лет - не менее 800-1000 МЕ. Детям рекомендуется в день получать по 400 МЕ этого витамина.

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