В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом

Человечеству предстоят долгие годы борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, «остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто». Он отметил, что сегодня не везде удается сдерживать распространение COVID-19, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.

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Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир из-за пандемии COVID-19 оказался «в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет». При этом генеральный секретарь считает, что при восстановлении после пандемии у государств есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости».

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ФОТО: Роспотребнадзор
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