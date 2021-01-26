В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом
Человечеству предстоят долгие годы борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.
По его словам, «остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто». Он отметил, что сегодня не везде удается сдерживать распространение COVID-19, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир из-за пандемии COVID-19 оказался «в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет». При этом генеральный секретарь считает, что при восстановлении после пандемии у государств есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Пушков рассказал о намеке пресс-секретаря Байдена Путину
- В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом
- По мотивам «Гарри Поттера» могут снять сериал для HBO Max
- Мексиканский президент назвал вакцину «Спутник V» успехом российской науки
- Байден заявил о готовности обсудить с РФ «проблемные вопросы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru