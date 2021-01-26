В ВОЗ предсказали долгие годы борьбы с коронавирусом

Человечеству предстоят долгие годы борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

По его словам, «остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто». Он отметил, что сегодня не везде удается сдерживать распространение COVID-19, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.