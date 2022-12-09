Стало известно о росте уязвимости к гриппу из-за того, что его вытеснил COVID-19
Россияне стали крайне уязвимы к гриппу из-за того, что в последние два года его вытеснил коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова.
По его словам, иммунная система за это время забыла о своей предыдущей встрече с вирусом и население, особенно непривитое, стало крайне уязвимо к этой инфекции.
«Отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований нельзя. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу для назначения правильного лечения», — отметил Семенов.
Свиной грипп является одним из самых тяжелых штаммов, который может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН.
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