Стало известно о росте уязвимости к гриппу из-за того, что его вытеснил COVID-19

Россияне стали крайне уязвимы к гриппу из-за того, что в последние два года его вытеснил коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова.

Инвалидность или смерть: Вирус гриппа стал намного тяжелее «омикрона»

По его словам, иммунная система за это время забыла о своей предыдущей встрече с вирусом и население, особенно непривитое, стало крайне уязвимо к этой инфекции.

«Отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований нельзя. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу для назначения правильного лечения», — отметил Семенов.

Свиной грипп является одним из самых тяжелых штаммов, который может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусГрипп
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