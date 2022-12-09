Стало известно о росте уязвимости к гриппу из-за того, что его вытеснил COVID-19

По его словам, иммунная система за это время забыла о своей предыдущей встрече с вирусом и население, особенно непривитое, стало крайне уязвимо к этой инфекции.

«Отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований нельзя. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу для назначения правильного лечения», — отметил Семенов.

Свиной грипп является одним из самых тяжелых штаммов, который может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН.

