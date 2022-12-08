Инвалидность или смерть: Вирус гриппа стал намного тяжелее «омикрона»

«Грипп А H1N1 - один из самых тяжелых штаммов по течению заболевания и по поражению органов. Это могут быть и легкие, и оболочки мозга, сердце, почки. И по последствиям, могут быть осложнения – тяжелый бронхит, пневмония, в том числе и аутоиммунные заболевания могут развиться. Предотвратить тяжелое течение могут две вещи – это вакцинация и ранняя диагностика, нужно сделать тесты в первые часы. Тест-системы сейчас можно купить и в аптеке. Первая помощь, пока придет врач: начинать доврачебную экстренную противовоспалительную терапию любыми имеющимися препаратами – аспирин, анальгин, ибупрофен, интерферонами - именно с содержанием действующего вещества альфа- или бета-интерферона. Детям до 12 лет аспирин надо заменить чем-то другим», - рассказал он.

По словам Жемчугова, необходимо предпринять ряд мер: при росте числа случаев отменять занятия в школах, перейти на дистанционную работу и носить маски в общественных местах.

«Все уже забыли, что из-за гриппа в школах отменяли занятия, и сейчас это стоит сделать, зачем лишний раз болеть. Есть вероятность получить осложнения, инвалидность или даже смерть. Если в классе 20% заболевших. Я вижу, что многие носят маски в транспорте и это надо приветствовать. Грипп сейчас тяжелее, чем «омикрон» намного. Зимой в общественном транспорте не стоит выключать кондиционеры, это очень эффективно удаляет вирусы из салонов. Нужно также обратиться к работодателям – удалять с работы тех, кто пришел на работу с простудой, заболеет весь коллектив», - предостерег собеседник НСН.

Врач также отметил, что болеть одновременно гриппом и ковидом невозможно, но если одно заболевание последует за другим, то состояние больных будет значительно тяжелее. При этом, по его словам, вакцинация эффективна и уместна всегда при отсутствии симптомов ОРВИ.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН предупредил, что в России этот сезон может стать эпидемическим по гриппу впервые за пять лет, при этом растет и заболеваемость коронавирусом.

