Стало известно о пользе овощей в борьбе со стрессом
Сезонные овощи необходимы человеку в осенне-зимний период, так как оказывают пользу не только для здоровья, но и помогают в борьбе со стрессом, сообщают «Известия» со ссылкой на врача-диетолога Евгения Арзамасцева.
По его словам, в свекле обширный спектр витаминов группы В, которые необходимы для нервной системы. По словам эксперта, из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается.
Причиной плохого настроения может являться нехватка хрома в организме. Как отмечает Арзамасцев, из-за стресса осенью тянет на сладкое, которое его нивелирует, однако такая потребность свидетельствует о нехватке хрома, которым богата свекла.
Морковь осенью необходима всем, так как она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в ней в большом количестве присутствует кремний, который полезен для здоровья кожи, волос и ногтей.
В капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков.
Как сообщалось ранее, в рацион необходимо добавлять фрукты, овощи, мясо птицы, орехи, бобовые и цельнозерновые изделия. Умеренные физнагрузки и сбалансированный рацион помогут сократить риск развития инсульта на 80%.
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