Стало известно о пользе овощей в борьбе со стрессом

По его словам, в свекле обширный спектр витаминов группы В, которые необходимы для нервной системы. По словам эксперта, из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается.

Причиной плохого настроения может являться нехватка хрома в организме. Как отмечает Арзамасцев, из-за стресса осенью тянет на сладкое, которое его нивелирует, однако такая потребность свидетельствует о нехватке хрома, которым богата свекла.

Морковь осенью необходима всем, так как она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в ней в большом количестве присутствует кремний, который полезен для здоровья кожи, волос и ногтей.

В капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков.

Как сообщалось ранее, в рацион необходимо добавлять фрукты, овощи, мясо птицы, орехи, бобовые и цельнозерновые изделия. Умеренные физнагрузки и сбалансированный рацион помогут сократить риск развития инсульта на 80%.

