Агроном рассказал, как собрать и сохранить семена овощей

Агроном Михаил Воробьёв рассказал, как собрать и сохранить семена разных овощей на собственном огороде.

По словам эксперта, такие семена будут качественнее тех, что куплены в огороде. Воробьев отметил, что для получение семян необходимо, чтобы плод перезрел.

Агроном в эфире «Радио 1» уточнил, что в случае с помидорами можно дождаться пока они дозреют на подоконнике, а с огурцами - необходимо дождаться их созревания на грядках.



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ФОТО: pixabay.com
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