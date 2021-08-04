Агроном рассказал, как собрать и сохранить семена овощей

Агроном Михаил Воробьёв рассказал, как собрать и сохранить семена разных овощей на собственном огороде.

По словам эксперта, такие семена будут качественнее тех, что куплены в огороде. Воробьев отметил, что для получение семян необходимо, чтобы плод перезрел.

Агроном в эфире «Радио 1» уточнил, что в случае с помидорами можно дождаться пока они дозреют на подоконнике, а с огурцами - необходимо дождаться их созревания на грядках.





