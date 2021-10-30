Невролог рассказала, как снизить риск инсульта на 80%

Медик напоминает, что в рацион необходимо добавлять фрукты, овощи, мясо птицы, орехи, бобовые и цельнозерновые изделия. Умеренные физнагрузки и сбалансированный рацион помогут сократить риск развития инсульта на 80%, передает РИАМО.

Абезиванова посоветовала следить за уровнем сахара и холестерина в крови и отказаться от вредных привычек – бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, снизить использование соли.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич назвала признаки инсульта.

