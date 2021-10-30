Невролог рассказала, как снизить риск инсульта на 80%
По мнению врача-невролога Марьяны Абезивановой, снизить риск инсульта на 80% возможно, если вести здоровый образ жизни - заниматься физкультурой и правильно питаться.
Медик напоминает, что в рацион необходимо добавлять фрукты, овощи, мясо птицы, орехи, бобовые и цельнозерновые изделия. Умеренные физнагрузки и сбалансированный рацион помогут сократить риск развития инсульта на 80%, передает РИАМО.
Абезиванова посоветовала следить за уровнем сахара и холестерина в крови и отказаться от вредных привычек – бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, снизить использование соли.
Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич назвала признаки инсульта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 251 / сут.
Умерли
237 тыс.+1 160 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+28 909 / сут.
- В Эрмитаже сотрудник ударил пытавшегося войти через выход посетителя
- Рядом с аэропортом Йемена прогремел взрыв, есть жертвы
- «Газпром» отреагировал на ситуацию с прокачкой по газопроводу «Ямал — Европа»
- Магазинам «Летуаль» и «Подружка» в столичном ТЦ «Авиапарк» грозит штраф или закрытие за нарушение режима «нерабочих дней»
- Стали известны подробности о планах Facebook на детей в возрасте от 6 лет
- СК завел дело на петербурженку за провокационное фото на фоне Исаакиевского собора
- Стало известно, на каком кладбище похоронят Игоря Кириллова
- Делегация Мнздрава РФ прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19
- Москвичи в преддверии нерабочих дней резко увеличили траты на алкоголь
- Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru