Невролог рассказала, как снизить риск инсульта на 80%

По мнению врача-невролога Марьяны Абезивановой, снизить риск инсульта на 80% возможно, если вести здоровый образ жизни - заниматься физкультурой и правильно питаться.

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Медик напоминает, что в рацион необходимо добавлять фрукты, овощи, мясо птицы, орехи, бобовые и цельнозерновые изделия. Умеренные физнагрузки и сбалансированный рацион помогут сократить риск развития инсульта на 80%, передает РИАМО.

Абезиванова посоветовала следить за уровнем сахара и холестерина в крови и отказаться от вредных привычек – бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, снизить использование соли.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич назвала признаки инсульта.

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ФОТО: Pixabay
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