Стало известно о новой смертельной тактике коронавируса
COVID-19 стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на врача Светлану Малиновскую.
По ее словам, изменение крови у пациентов происходит «буквально за часы». «Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — сказала эксперт.
Малиновская отметила, что с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые методы уже не работают. Врач отметила, что вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса, в том числе и индийского.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил отличия индийского штамма коронавируса от уханьского. Ученый пришел к выводу, что новый штамм злее.
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