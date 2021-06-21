Стало известно о новой смертельной тактике коронавируса

По ее словам, изменение крови у пациентов происходит «буквально за часы». «Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — сказала эксперт.

Малиновская отметила, что с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые методы уже не работают. Врач отметила, что вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса, в том числе и индийского.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил отличия индийского штамма коронавируса от уханьского. Ученый пришел к выводу, что новый штамм злее.



