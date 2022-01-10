Стало известно о необычной способности «омикрон»-штамма
Разновидность COVID-19 «омикрон» способна объединяться с другими штаммами вируса при одновременном нахождении в организме пациента, сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова.
По его словам, около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был «дельта», после чего его начал вытеснять «омикрон» вариант. Как отметил эксперт, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека.
Чепурнов подчеркнул, что новый штамм смог «выхватить» целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного.
По мнению южноафриканских ученых, которые провели исследование в больнице Стива Бико, где впервые выявили «омикрон», появление штамма означает завершение самой острой фазы пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+16 246 / сут.
Умерли
316 тыс.+763 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 751 / сут.
- Рябков: Американская сторона испытывала дискомфорт в переговорах с Россией
- Стало известно о необычной способности «омикрон»-штамма
- Экс-министр обороны Украины Гриценко: Крым никогда не вернется на Украину
- Депутат прокомментировал предложение повысить НДФЛ до 50 процентов
- В ХМАО задержаны продавцы алкоголя, из-за которого погибли восемь человек
- Власти ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами
- В Госдуме прокомментировали слова Блинкина о «стремлении России восстановить СССР»
- Военные Казахстана начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты
- СМИ: у младшей дочери Назарбаева найдена дорогая недвижимость
- Рябков прокомментировал встречу с США перед переговорами в Женеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru