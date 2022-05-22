Стало известно, на каком масле безопасно жарить еду

По её словам, при нагревании в некоторых видах масла активно образуются свободные радикалы, которые очень опасны для здоровья.

Масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке. Для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Как отметила диетолог, обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот.

Жарить пищу рекомендуется на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения.

Как сообщалось ранее, для жарки лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло.

