Раскрыт способ узнать, есть ли в сыре пальмовое масло

По его словам, проще всего ориентироваться на стоимость сыра. «Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока», — отметил эксперт.

«Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются», - сообщил Матвеев.

Полутвердый сыр в случае содержания пальмового масла при нарезании может крошиться и ломаться. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет.

Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин на пресс-конференции НСН заявил, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.

«В основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», — сказал он.

