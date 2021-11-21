Раскрыт способ узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками, сообщает «Прайм» со ссылкой на шеф-повара, члена сообщества Chefs Team Russia Андрея Матвеева.
По его словам, проще всего ориентироваться на стоимость сыра. «Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока», — отметил эксперт.
«Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются», - сообщил Матвеев.
Полутвердый сыр в случае содержания пальмового масла при нарезании может крошиться и ломаться. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет.
Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин на пресс-конференции НСН заявил, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
«В основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», — сказал он.
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