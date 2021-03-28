Эксперт назвал наиболее полезный вид масла

Для жарки наиболее полезным является топленое масло, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Инну Кононенко.

По ее словам, все жиры делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Первые - сливочное, топленое, кокосовое масла, вторые — все растительные. По словам эксперта, насыщенные жиры более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению, в результате чего под воздействием кислорода и света масло начинает окисляться с образованием свободных радикалов. «Они вредны для нашего организма и могут вызвать онкологические заболевания», - сообщила Кононенко.

Как отметила врач, для жарки лучше подойдут сливочное, топленое или кокосовое масло, так как они более устойчивы к воздействию температуры и не выделяют свободные радикалы. Растительные масла лучше применять только для заправки салата.

Пальмовое масло используется при изготовлении многих продуктов питания и зачастую производители не указывают его в составе продукта. В то же время оно приводит к росту холестерина в крови и болезнями сердечно-сосудистой системы. С переходом российских школ на обязательное питание детей в школах эта проблема встала и тут, ведь госзакупки услуг по школьному питанию идут по принципу самой низкой цены.

Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.

