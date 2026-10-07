Белоруссия пользуется спросом у россиян прежде всего в сфере санаторно-курортного отдыха, а также экскурсионных программ, причем качество белорусских санаториев во многом лучше российских, а цены — ниже. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Белоруссию назвали «очень перспективным» туристическим направлением для россиян. Так, за прошедший год число посетивших страну соотечественников выросло на 300%. Об этом заявил заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. Его слова приводит «Говорит Москва». Отмечается, что в прошлом году Россия неожиданно заняла первое место среди белорусских граждан по туристической привлекательности, опередив даже Турцию с Египтом. Ромашкин подтвердил рост популярности Белоруссии, но не в таких объемах.

«Они перегнули палку. Да, Белоруссия растет, но не такими фантастическими темпами. Даже если брать 2024 год, то все равно рост, я думаю, процентов 15 за два года. У нас два основных потока в Белоруссию примерно равных по объемам. Первый — это санаторно-курортное лечение. Санаторный курортный комплекс Белоруссии насчитывает несколько сотен санаториев, и это действительно классные здравницы. Там хорошая медицинская база, достойное проживание. Они составляют хорошую конкуренцию российским санаториям, при том, что они на 10-12% дешевле. По качеству медицины они зачастую даже выше, чем конкурирующие российские санатории. И второе направление — это экскурсионные туры. Например, семидневная классика: Минск, Брест, Беловежская пуща, Гродно, Лида, Минск и обратно в Москву. Есть даже программа по белорусским замкам», — рассказал он.