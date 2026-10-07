От 40 тысяч рублей: Почему россияне выбирают Белоруссию для отдыха и лечения
Десятидневная программа в белорусском санатории обойдется в 40-50 тысяч на человека, а вот недельная экскурсионная программа с двухразовым питанием — от 46 тысяч рублей, заявил НСН Сергей Ромашкин.
Белоруссия пользуется спросом у россиян прежде всего в сфере санаторно-курортного отдыха, а также экскурсионных программ, причем качество белорусских санаториев во многом лучше российских, а цены — ниже. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Белоруссию назвали «очень перспективным» туристическим направлением для россиян. Так, за прошедший год число посетивших страну соотечественников выросло на 300%. Об этом заявил заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. Его слова приводит «Говорит Москва». Отмечается, что в прошлом году Россия неожиданно заняла первое место среди белорусских граждан по туристической привлекательности, опередив даже Турцию с Египтом. Ромашкин подтвердил рост популярности Белоруссии, но не в таких объемах.
«Они перегнули палку. Да, Белоруссия растет, но не такими фантастическими темпами. Даже если брать 2024 год, то все равно рост, я думаю, процентов 15 за два года. У нас два основных потока в Белоруссию примерно равных по объемам. Первый — это санаторно-курортное лечение. Санаторный курортный комплекс Белоруссии насчитывает несколько сотен санаториев, и это действительно классные здравницы. Там хорошая медицинская база, достойное проживание. Они составляют хорошую конкуренцию российским санаториям, при том, что они на 10-12% дешевле. По качеству медицины они зачастую даже выше, чем конкурирующие российские санатории. И второе направление — это экскурсионные туры. Например, семидневная классика: Минск, Брест, Беловежская пуща, Гродно, Лида, Минск и обратно в Москву. Есть даже программа по белорусским замкам», — рассказал он.
По словам Ромашкина, санатории нужно бронировать сильно заранее, так как на них огромный спрос, а вот с экскурсионными программами ситуация попроще, так как отельная база обширнее. Также собеседник НСН раскрыл, во сколько обойдется санаторный и экскурсионный отдых в Белоруссии.
«Санатории в дефиците, их надо бронировать за два-два с половиной месяца, иначе, особенно на Новый год, вообще ничего не останется. Мы ждем, что в течение октября мы распродадим весь запас новогодних белорусских санаториев. А если речь идет про экскурсионные программы, то здесь глубина бронирования где-то две-три недели. Десятидневная программа в санатории без дороги из Москвы обойдется в 40-50 тысяч на человека с проживанием, питанием и лечением. Если брать экскурсионные программы, то это 46 тысяч на человека на неделю с двухразовым питанием. Программа стартует из Минска, дальше Мир, Несвиж, Брест, Беловежская пуща, Гродно, Лида. Что касается цен в ресторанах, то если это центр Минска, то цены сопоставимы с московскими. Если это какие-то города типа Бреста или Гродно, то там в два раза дешевле», — подытожил он.
Ранее Ромашкин раскрыл НСН, что в Минеральных водах отдых в санаториях подорожал на 10%, а в Краснодарском крае подешевел на 3%. При этом нельзя говорить конкретно о спаде интереса к санаторному отдыху в России, так как в целом идет снижение числа поездок по стране в связи с урезанием трат на развлечения и отдых.
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