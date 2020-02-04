Ученые однозначно заявили о вреде красного мяса и колбасы

В результате выяснилось, что еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы повышает риск развития болезней сердца и сосудов на три-семь процентов. Кроме того, пристрастие к красному и переработанному мясу повышает риск онкологических заболеваний.

Относительно мяса птицы ученые не смогли сделать однозначных выводов. По их мнению, риск заболеваний при его регулярном употреблении увеличивается на четыре процента, если этот продукт неправильно готовить. Например, вместе с кожей.

Ученые призывают сократить в своем рационе такое мясо, а белок получать из рыбы, орехов и бобовых.

Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» и член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник в эфире НСН рассказал о способах избежать онкологические заболевания.



