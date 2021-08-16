Стало известно, как постковидный синдром снижает качество жизни

Постковидный синдром значительно ухудшает качество жизни у трети переболевших коронавирусом на протяжении трех-четырех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижату Омарову.

Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

По ее словам, люди не могут нормально заниматься повседневными делами и ухаживать за собой. Как отметила медик, выздоровление занимает от двух до шести недель в зависимости от тяжести течения COVID-19.

При этом постковидный синдром может сохраняться в течение полугода, постепенно регрессируя и угасая.

Как сообщалось, пациентам, которые переболели COVID-19, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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