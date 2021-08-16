Стало известно, как постковидный синдром снижает качество жизни
Постковидный синдром значительно ухудшает качество жизни у трети переболевших коронавирусом на протяжении трех-четырех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижату Омарову.
По ее словам, люди не могут нормально заниматься повседневными делами и ухаживать за собой. Как отметила медик, выздоровление занимает от двух до шести недель в зависимости от тяжести течения COVID-19.
При этом постковидный синдром может сохраняться в течение полугода, постепенно регрессируя и угасая.
Как сообщалось, пациентам, которые переболели COVID-19, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- В России начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
- Спасатели подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
- В Геленджике выпало осадков почти в четыре раза больше месячной нормы
- В Японии допустили ухудшение отношений Украины с Западом
- На Украине не исключили нехватку питьевой воды
- Финансист рассказал об опасности погашения кредита досрочно
- Вильфанд рассказал о теплой погоде в центре европейской части России
- В Санкт-Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни
- Аналитик рассказал, что может обесценить рубль
- Трамп считает ситуацию в Афганистане «величайшим поражением США»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru