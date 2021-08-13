Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

Длительность постковидного синдрома у пациентов, перенесших заражение коронавирусом, составляет порядка двух месяцев. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, у пациентов до 60 лет последствия COVID-19 в среднем длятся два месяца, а у пожилых людей этот срок может быть дольше.

Проценко рассказал, что эти выводы сделаны на основе исследования, проведенного совместно с московским Государственным университетом управления, передает ТАСС. В нем приняли участие 250 пациентов, наблюдение за которыми велось, начиная от момента нахождения в Коммунарке и в течение более чем месяца после выписки.