Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

Длительность постковидного синдрома у пациентов, перенесших заражение коронавирусом, составляет порядка двух месяцев. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, у пациентов до 60 лет последствия COVID-19 в среднем длятся два месяца, а у пожилых людей этот срок может быть дольше.

Проценко рассказал, что эти выводы сделаны на основе исследования, проведенного совместно с московским Государственным университетом управления, передает ТАСС. В нем приняли участие 250 пациентов, наблюдение за которыми велось, начиная от момента нахождения в Коммунарке и в течение более чем месяца после выписки.

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Врач добавил, что у переболевших коронавирусной инфекцией наблюдается быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, нехарактерные для людей отрицательные эмоции. Все эти последствия заболевания временные, подчеркнул Проценко. Потеря вкусов и запахов, как правило, проходит через две-три недели, но может длиться и до восьми месяцев.

Для того, чтобы восстановить свое здоровье, понадобится умеренная физическая нагрузка и реабилитация со стандартным комплексом мероприятий.

Ранее Проценко заявил, что российская система здравоохранения готова к новой волне коронавируса, которая ожидается осенью, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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