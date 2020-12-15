Стало известно, как обезопасить себя на катке во время эпидемии коронавируса
Во время эпидемии COVID-19 правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти, сообщает радио Sputnik со ссылкой на мастера спорта России по конькобежному спорту, доктора медицинских наук Евгения Ачкасова.
По его словам, необходимо избегать переохлаждения дыхательных путей, иначе упадет защита от патогенов. Ачкасова советует кататься на коньках при температуре не ниже 15 градусов.
Кроме того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытом помещении.
Как сообщил ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов, на коньках можно кататься без маски.
«Просто организаторы катков должны считать количество людей. Но маски стоит надевать в раздевалках, где плохая вентиляция», - заключил врач.
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