Стало известно, как обезопасить себя на катке во время эпидемии коронавируса

Во время эпидемии COVID-19 правила посещения катков с учетом эпидемиологической ситуации определяют местные власти, сообщает радио Sputnik со ссылкой на мастера спорта России по конькобежному спорту, доктора медицинских наук Евгения Ачкасова.

По его словам, необходимо избегать переохлаждения дыхательных путей, иначе упадет защита от патогенов. Ачкасова советует кататься на коньках при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытом помещении.